Borgo Pace, street food d’autore: festival del cascioburger locale

Sarà il cascioburger, il panino gourmet nato da un’idea di Bovinmarche e del Consorzio Tutela Casciotta d’Urbino Dop, il protagonista della prima edizione di Cascioburger Fest, in programma venerdì 30 agosto a Borgo Pace, negli spazi del Chiosco Forte Apache, località Campitelli. Tantissimi appuntamenti per il grande pubblico con al centro il Cascioburger, alternativa ai fast food che offrono cibi precotti. Bovinmarche e il Consorzio della Casciotta d’Urbino Dop propongono il primo evento dedicato al burger marchigiano. "Lo street-food con cibi di qualità, in un ambiente aperto che lascia spazio alla socialità, può essere una valida ed importante alternativa per proporre un’educazione alimentare che si allontani sempre più da accattivanti snack poco salutari e non indicati in una dieta sana ed equilibrata", dichiarano gli organizzatori.

L’evento si apre alle ore 18 con il talk sul Cascioburger e le sue possibili varianti con ingredienti di eccellenza del territorio, alla presenza di esperti gastronomi e giornalisti del food. Dalle ore 19 alle ore 22 apertura degli stand dedicati, segue la musica con dj set. CascioburgerFest è dedicato alle famiglie con bambini, ai giovani e a tutti coloro che amano il buon cibo. Spazio, inoltre, alle attività ludiche (dalle ore 19 alle ore 22) con la prima gara di mangiatori di Cascioburger, quiz sui prodotti tipici delle Marche, area giochi con attività dedicate ai bambini, fotobooth Cascioburger per la foto più bella. Bovinmarche, il consorzio degli allevatori marchigiani, dal 1987 lavora per identificare la carne di qualità delle Marche, riunendo allevamenti locali di piccole dimensioni. Sin dalla sua nascita, il Consorzio Tutela Casciotta d’Urbino Dop ha avuto il merito di aver recuperato e diffuso su ampia scala la preparazione della Casciotta d’Urbino e la sua tradizione storica. L’evento rientra tra le attività di Food Brand Marche, l’associazione produttori dell’Agroalimentare Marche nata per valorizzare e promuovere in maniera integrata l’enogastronomia, il turismo e la cultura del territorio in Italia e all’estero. Info: Chiosco Forte Apache (347 819 6260).