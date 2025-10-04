Borgo Santa Maria, si rifà il parco: "Lo tireremo a lucido in tre mesi"

Al via i lavori di riqualificazione del parco tra via Monte Amiata e via Monte Rosa a Borgo Santa Maria. Un intervento realizzato dal Comune di Pesaro con un investimento di circa 150mila euro, che tra le principali azioni prevede il ripristino della pavimentazione dei percorsi e della piazza presente all’interno dell’area verde, la riqualificazione dell’area giochi, la realizzazione di una nuova area fitness e una nuova illuminazione pubblica. I lavori si concluderanno entro tre mesi.

"Parliamo di un parco da sempre punto di riferimento per il quartiere – dicono il sindaco Andrea Biancani e l’assessore alle Nuove opere, Riccardo Pozzi –. Un’area dove sono cresciuti tantissimi giovani e che con questo progetto vogliamo restituire alla comunità in una veste rinnovata, senza però dimenticare le sue radici".

I lavori appena iniziati si concentreranno nello specifico "nei percorsi e nella piazza centrale, che tornerà a splendere grazie alla pulizia e al recupero dei muretti in tufo, mentre l’area skate sarà rinfrescata con una nuova tinteggiatura – spiegano sindaco e assessore –. Tutte le panchine saranno restaurate, mentre nel prato a sud-ovest arriveranno anche nuovi tavolini in legno. I giochi dedicati ai più piccoli saranno sostituiti da attrezzature nuove e sicure e verranno poi posati su una pavimentazione antitrauma in caucciù. Il campo da calcio – aggiungono – continuerà a essere a disposizione grazie a piccoli interventi di manutenzione ed accanto sorgerà una nuova area fitness con un modulo di calisthenics per gli amanti dello sport all’aperto".

Previsto anche il rinnovo dell’illuminazione pubblica, con una nuova rete elettrica, corpi illuminanti e nuovi punti luce anche nella nuova area fitness, per renderla accessibile anche la sera. Sarà inoltre installato un nuovo sistema di videosorveglianza gestito dalla Polizia locale.

Soddisfatto dell’intervento il presidente del Quartiere 8 – Pozzo alto, Borgo Santa Maria, Fabio Zaffini. "Siamo felici di aver avviato un intervento atteso da tempo – dice -. Un ringraziamento va al precedente Consiglio di quartiere e in particolare all’ex presidente Michele Alessandrini. Come consiglio di quartiere – aggiunge – stiamo lavorando in sinergia con l’amministrazione comunale, in coerenza con gli obiettivi prefissati: sicurezza stradale e sociale, cura delle aree verdi e potenziamento del decentramento dei servizi. Tutto questo è possibile anche grazie ai residenti, che stanno sostenendo il nostro lavoro con spirito molto costruttivo".

Alice Muri