Borgogelli Virgili e Filodelfo Piergiovanni. Tributo a due emeriti e coraggiosi urbinati

D’ora in poi chiamateli "passaggio Ercole Borgogelli Virgili" e "largo Filodelfo Piergiovanni". Ieri, ai due urbinati emeriti sono stati associati altrettanti luoghi tramite un’intitolazione promossa dal Comune. Avvocato e docente, Borgogelli Virgili ha lasciato un segno in tutti gli studenti che ha avuto, tra il Liceo classico e l’Università, ed è ricordato come colui che rischiò la vita per salvare tanti concittadini ebrei dai rastrellamenti nazifascisti durante la Seconda guerra mondiale, passando casa per casa, la notte dopo l’armistizio, per farli fuggire. Talentuoso motociclista,

Piergiovanni appassionò la città con le proprie imprese sportive nel Secondo dopoguerra, diventando campione italiano di Seconda categoria, nel 1949, da debuttante.

"È stato Darco Pellos (oggi prefetto di Venezia, ndr) a sollecitare l’intitolazione per Borgogelli Virgili – spiega il sindaco, Maurizio Gambini –. Le tante famiglie che salvò significano molto. Piergiovanni non è stato solo un campione, ma anche un uomo che decise di rimanere in città e lavorare qui. Persone come loro rappresentano al meglio la grandezza dei personaggi espressi da Urbino". Non casuali sono i luoghi scelti: il passaggio nel muro che congiunge Borgo Mercatale al ghetto ebraico, per Borgogelli Virgili, e il largo dove c’è la fontana Barberina, per Piergiovanni, all’imbocco di via Sant’Andrea, in cui nacque e visse.

A dedicare un pensiero al docente sono stati Pellos e Piero Sestili, suoi studenti, sottolineando come egli "non rinunciò mai all’insegnamento" e fosse "una brava persona, che esprimeva bene il carattere urbinate, fatto anche di gusto per la battuta".

Un pensiero pure da Vittoria Cohen Sestili, una delle persone alla cui porta Borgogelli Virgili bussò, nel settembre ‘43: "Ricordo ancora la sua bici argentata nella notte. Corse un gran rischio, ma salvò tanti".

A sollecitare l’intitolazione per Piergiovanni è stato Gianluigi Tonelli, storico di motociclismo: "Ringrazio l’amministrazione e, per l’aiuto, Roberto Tempesta.

Probabilmente, nel ‘49 ci fu una riunione del nuovo motoclub che si era formato, in cui si propose a Piergiovanni di partecipare a un campionato italiano completo, su promessa di comprargli una moto.

Il campionato era quello dei cadetti e il mezzo una Moto Guzzi Albatros. Da debuttante, Filodelfo vinse sette delle nove gare disputate. Aveva già 37 anni. Sempre con la Albatros, arrivo quarto in Prima categoria, gareggiando anche contro piloti che partecipavano al Mondiale". All’intitolazione hanno partecipato Piergiorgio Borgogelli e Luciana Piergovanni, figli di Ercole e Filodelfo, che hanno ringraziato per un riconoscimento così importante assegnato ai loro padri.

