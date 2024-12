Borgopresepe a Fiorenzuola di Focara: un viaggio tra presepi artigianali nel Parco San Bartolo

Semplici o più elaborati, con statuine e scenografie in miniatura o di dimensioni maggiori, i presepi sono collocati tra le nicchie dei muri, sui gradini delle case, nelle finestre, nelle stradine, nei giardini, tra le siepi, negli orci e dentro i tronchi sparsi per Fiorenzuola di Focara, il borgo che strapiomba sul mare dall’alto del colle San Bartolo.

E’ il "Borgopresepe" (nelle due foto sopra), giunto alla sua XVI edizione, da oggi visibile al pubblico fino a lunedì 6 gennaio 2025. Il Borgopresepe è un’esposizione itinerante di presepi artigianali che trova la sua perfetta collocazione nell’ambiente suggestivo del borgo di Fiorenzuola di Focara, incastonato nella cornice paesaggistica del Parco San Bartolo ed inserito, dallo scorso anno, fra i Borghi più belli d’Italia.

Intrecciando valore artistico e simbolico, la manifestazione ha richiesto come sempre una preparazione di alcuni mesi coinvolgendo capacità, inventiva e impegno di alcuni volontari, nessuno dei quali è artista professionista, i quali dedicano il loro tempo libero alla creazione delle varie natività montando e assemblando i presepi affinché siano piacevoli ed emozionanti.

I risultati sono ottimi visto che, nella lista di presepi di "Racconti di Marche", un mix tra presepi viventi ed artistici, il Borgopresepe risultato tra i primi dieci imperdibili presepi delle Marche. Nella grotta, spazio sotterraneo dell’edificio comunale, è collocato il grande presepe che rivive tutto lo scenario della tradizione cristiana e il calore del Natale e che, come dicono da lassù a Fiorenzuola, "ogni anno si arricchisce di dettagli e significati offrendo agli spettatori un momento di gioia e serenità".

La nobiltà pari alla bellezza del Borgo medievale sta nei versi danteschi del XXVIII canto dell’Inferno della Divina Commedia e conferma Fiorenzuola di Focara come meta turistica il cui fascino cresce con il Borgopresepe attirando visitatori da ogni parte d’Italia per ammirare le varie rappresentazioni natalizie. Il momento da non perdere è all’imbrunire, quando gli effetti delle lucine dei presepi regalano pienamente l’atmosfera che fa bene al cuore.