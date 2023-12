Borgopresepe e festa a S. Marina: doppio Natale

Per Natale il San Bartolo raddoppia. Alla tradizionale kermesse di Borgopresepe a Fiorenzuola con la passeggiata tra le 50 natività dislocate lungo le stradine del borgo, si è aggiunta, per la prima volta quest’anno, una lillipuziana quanto preziosa festa natalizia a Santa Marina Alta. Se Borgopresepe, inaugurata il 10 dicembre, sarà visitabile fino a dopo la Befana, la festicciola di Santa Marina è durata il pomeriggio di ieri, ma a giudicare dai riscontri positivi promette molto bene: "Sono molto contento di come sia andata – conferma Silvano Leva, presidente del Parco –. Certamente replicheremo l’anno prossimo con il coinvolgimento di tutte le frazioni – Casteldimezzo, Santa Marina Alta e Fiorenzuola –: il Parco sarà sempre più attrattivo e vitale". Sabrina Rastelletti, tra i residenti, è soddisfatta: "Organizzare iniziative come questa, dall’estate scorsa, ha affiatato le famiglie di Santa Marina Alta: siamo pronti a partecipare". Nel cortile dell’ex scuola hanno esposto le bancarelle del mercato equo e solidale; il banco dell’agrario Cecchi, quello di un produttore di olio e di un apicoltore; l’arte di Franco Bucci. Gran finale con il trio "Note spiritose". Indubbiamente il segreto di entrambe le manifestazioni – tanto BorgoPresepe che La festicciola di Santa Marina Alta – è il calore dei volontari, i quali sostenuti dall’Ente Parco San Bartolo hanno impegnato tempo ed energie per allestire gli eventi.

"L’intuizione di BorgoPresepe – osserva Massimo D’Angeli, presidente della Comunità del Parco – l’ho avuta 20 anni fa: grazie alla voglia di fare di volontarie come Nada Benedetti e Barbara Baglioni dell’associazione Crea Focara con il sostegno degli enti (Q6; Comune; Ente Parco), BorgoPresepe si conferma una passeggiata tradizionale ancora in grado di richiamare pullman di visitatori".