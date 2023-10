Borrelli: "Porto il caso Riceci in commissione antimafia"

I cartelli "Discarica, no grazie", ci accolgono già all’inizio della ripida salita che porta a Riceci, in un pomeriggio autunnale ventoso su una spianata in cui si sono dati appuntamento i cittadini, gli attivisti delle varie associazioni locali e le autorità politiche che si oppongono da tempo all’apertura di una discarica in questa vallata dalla terra brulla e nuda, da cui si ha una vista completa su tutto il paesaggio del Montefeltro.

Gli applausi dei molti intervenuti a questo evento di sensibilizzazione, organizzato dall’associazione culturale InCerimonia, insieme a molti cittadini del luogo, seduti su balle di fieno e in piedi a sorreggere i vari cartelli, risuonano alle parole di Francesco Veterani, presidente dell’associazione Urbino contro la discarica, quando con veemenza esorta le autorità a dare risposte concrete, soluzioni a un progetto che "porterebbe solo problemi di salute, cattivo odore e disservizi, nonché la distruzione del nostro territorio".

Ed è proprio alla politica che si rivolge il vicepresidente della commissione inchieste sul Ciclo rifiuti, Francesco Emilio Borrelli, deputato dei Verdi portato a Riceci da Gianluca Carrabs, che dichiara: "Ho fatto migliaia di chilometri per venire fino a qui e mi sono impegnato a portare la vicenda della discarica di Riceci in commissione anti mafia, data la sua particolarità che parte dal coinvolgimento di una società che non ha sede in Italia ma a San Marino e di cui si hanno solo poche informazioni".

"La politica nel senso più alto del termine - nelle parole di Gianluca Carrabs, coordinatore nazionale Verdi Europa - deve riappropriarsi del suo ruolo di programmazione e controllo, soprattutto in relazione ai servizi essenziali che devono essere garantiti ai cittadini. È necessario ripartire dai sindaci, dai consiglieri del territorio per portare avanti questa battaglia che proseguirà fino a quando il progetto della discarica non verrà cancellato".

I vari interventi che si sono succeduti nel corso del pomeriggio – presente anche la consigliera regionale del Pd Micaela Vitri – sono stati inframezzati dalle canzoni del gruppo musicale Canebianco, che ha eseguito anche un pezzo di Francesco De André, "Fiume Sand Creek", che ha fatto cantare l’intera platea.

Elisa Mencarini