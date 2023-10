Borsa a due studentesse: "Così rivive la mitica 5ª A"

Ieri giorno importante al Liceo Scientifico Marconi di Pesaro, dove si è svolta la premiazione della "Borsa di studio Loretta Sanchioni e Fernando Sadlowski" per due studentesse del liceo diplomate con eccellenti risultati: Manthi Devi Wedaralage e Concetta Mascolo. Una "tradizione" consolidata ormai da 4 anni dove i protagonisti sono gli allievi della 5°A del 1967 che ogni anno contribuiscono alla donazione di due borse di studio di 900 euro ciascuna, un gesto per incentivare il proseguire degli studi ricordando i due compagni di classe deceduti a cui è intitolata la borsa: Loretta Sanchioni e Fernando Sadlowski. "Questa iniziativa è il modo più bello per ricordarli e sentirli vicini a noi come lo sono stati in quei 5 anni passati assieme nel 1967, ed è anche un’ occasione per ritrovarci dopo tanti anni e rinsaldare lo spirito della ex 5°A", afferma Giordano Busca studente di quella. Presenti alla premiazione anche Giovanna Bianchini e Anna Sanchini le prof che hanno accompagnato le due studentesse vincitrici, sono qui oggi a ringraziarle ed a ricordare loro il magnifico percorso fatto durante questi 5 anni. Una soddisfazione speciale per le due ragazze che quest’anno inizieranno una nuova avventura con l’università, indirizzate verso una carriera medica. "Studiate con passione e impegno; credete nella scuola e negli insegnanti, con questa donazione vorremmo anche sottolineare una continuità tra le vecchie e le nuove generazioni a cui il premio è dedicato", sottolinea il prof. Aldo Mosca ex studente della 5°A.

Quest’anno oltre alla premiazione anche la presentazione del libro: "Soldati polacchi in Italia, lodissea senza ritorno di Jan Tadeusz Sadlowski", di Michele Giampietro anch’egli ex studente della 5°A 1967. Un libro dove Giampietro ha provato a riscrivere la storia esemplare di uno di quei polacchi che hanno rischiato la vita per la nostra decidendo di restare in Italia e combattere in una terra a loro sconosciuta. "La memoria non teme il passato ma incoraggia a studiarlo, io da apprendista biografo ci ho provato con questo libro che ho deciso di scrivere quando ho potuto parlare con il figlio di questo militare polacco ed approfondire la storia di famiglia dei Sadlowski", spiega Giampietro. Presente il preside del Marconi Prof. Luca Maria Antonio Testa che ringrazia la storica ex 5ª che continua a rappresentare un modello concreto per i giovani.

Ilenia Baldantoni