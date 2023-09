Borsa di studio,. Teresa al traguardo di medicina

Si è concluso il percorso di studi in Medicina e Chirurgia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma di Teresa Di Carlo, studentessa pesarese a cui la Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro aveva assegnato la borsa di studio intitolata a "Romolo e Ortensia Romani". La borsa, pari a 5.000 euro all’anno per la durata di sei anni, ha sostenuto Teresa Di Carlo, intensamente impegnata in un cammino che ha dato ottimi risultati con grande soddisfazione dell’interessata, della sua famiglia e, ovviamente, della Fondazione. Nell’incontro con la dottoressa Teresa Di Carlo il presidente della Fondazione Marco Martelli e la vice presidente Giovanna Giacchella hanno ricordato che a fine 2022 sono state assegnate altre 2 borse di studio "Romolo e Ortensia Romani" a ragazze residenti nella provincia di Pesaro e Urbino iscritte al I anno di Medicina degli Atenei di Bologna e di Ancona. Alla neo-dottoressa le congratulazioni per i risultati conseguiti e i migliori auguri di tutta la Fondazione per una brillante prosecuzione della sua carriera professionale.

l. d.