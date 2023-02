Borse di studio agli studenti donate dal Legato Albani

Sei borse di studio a giovani urbinati; a donarle l’amministrazione del Legato Albani. "Abbiamo deciso di premiare il merito dei giovani studenti e studentesse di Urbino", ha detto Daniela Capponi del Cda del Legato Albani durante la cerimonia di consegna, ieri mattina.

Dare un incentivo al merito per chi si è scritto al primo anno dell’Università di Urbino, e quindi che ha ottenuto risultati importanti all’esame di maturità, oppure che sta proseguendo il percorso accademico nell’ateneo ducale con risultati eccellenti. "Con queste borse di studio rimborsiamo le tasse di iscrizione sostenute e queste variano da persona a persona a seconda dell’Isee".

Una iniziativa che si è rinnovata anche in questo anno accademico 2022 - 2023 e che rientra nelle attività previste dallo statuto del Legato Albani stesso. "Un aiuto nel proseguire nella carriera universitaria. Abbiamo allargato i criteri pensando non solo alle lauree triennali ma anche a quelle specialistiche e a ciclo unico. Siamo soddisfatti perché anche con la ristrutturazione della Sala Raffaello (tra gli ultimi interventi realizzati), qui a Collegio Raffaello, diamo un servizio. Quello che il Legato Albani recupera dalle proprie attività lo riversa per la città, ai cittadini, nei servizi e nella promozione culturale – prosegue Daniela Capponi –. Pensiamo che sia un mezzo molto improntate per la città di Urbino".

Ecco chi ha ricevuto le borse di studio: Melissa Magnanelli, Eleonora Giglioni, Emanuele Giglioni, Giulia Falasconi come neo iscritti; mentre Lisa Ovarelli e Chiara Venerucci l’hanno ricevuta come proseguimento del percorso accademico. Alla consegna erano presenti, oltre a Capponi, anche altri membri del Cda del Legato Albani, Loredana Vitali, Luca Rovetta e Arianna Arganese.

Francesco Pierucci