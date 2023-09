Borse di studio ai più meritevoli. Vallefoglia celebra i suoi studenti

Enrico Tiboni, presidente K-Sport Montecchio-Gallo, anche quest’anno ha organizzato l’evento per la borsa di studio dedicata al miglior atleta-studente del Comune di Vallefoglia. La cerimonia si è svolta in piazza della Repubblica a Montecchio. Campioni nello sport e bravi a scuola. E’ questo il binomio ideale che attraverso una borsa di studio, il primo premio è di 800 euro, il Montecchio Football club promuove ormai da alcuni anni per sostenere le giovani generazioni meritevoli. Al primo posto Elena Foglietti (tennis) a cui è andata una borsa di studio da 800 euro. Al secondo posto Greta Bartolini (arti marziali) che ha vinto una borsa di studio da 400 euro. Al terzo posto Christian Franca (calcio) a cui è stata assegnata una borsa di studio da 200 euro. L’idea di istituire un concorso con tre premi nasce dal presidente della società di calcio del territorio, l’avvocato Enrico Tiboni: "Tutti possono partecipare al concorso – dice Tiboni –, l’importante è che siano residenti a Vallefoglia e siano iscritti a una società sportiva operante nel Comune di Vallefoglia".

Un concorso aperto a maschi e femmine in età compresa tra i 14 e i 19 anni. La borsa di studio è promossa dalla società sportiva K-Sport Montecchio, nata nel 2020 dalla fusione del Montecchio football club con l’Azzurra, tramite lo sponsor Corrado Conti, fratello di Teto, vittima di incidente stradale, appena maggiorenne. "Tre sono i premi in denaro – continua Tiboni –: 800 euro, 400 euro e 200 euro. La commissione valuta una media dei voti a scuola e dei risultati registrati nella disciplina sportiva che non è obbligatoriamente il calcio". L’altra sera nella piazza della Repubblica a Montecchio c’era tanta gente. "Una bella serata all’insegna della cultura e dello sport", conclude Tiboni. b.t.