Borse di studio, come ottenerle

Il Comune di Cartoceto ha stabilito il termine del 9 agosto (ore 12) per la presentazione delle domande per le borse di studio 2022-2023 a favore degli studenti della scuola secondaria di secondo grado. Sono ammessi al beneficio i genitori, o gli eventuali altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo stesso studente se maggiorenne, che appartengono a famiglie con un reddito Isee non superiore a 10.632,94 euro. I moduli per l’istanza sono già disponibili sul sito web del Comune e dovranno essere corredati da un documento di identità e dalla attestazione Isee.