Borse di studio: come partecipare

Il Comune di Fossombrone ha aperto le domande per accedere alle borse di studio per gli studenti delle superiori anno 2024/2025. Serve un Isee delle famiglie non superiore a 13.500 euro, residenti nel comune e con figli iscritti a superiori statali o paritarie. Domanda entro il 30 aprile riempiendo un modulo che si può scaricare dal sito del Comune. 4 modalità di consegna: via Pec a comune.fossombrone@emarche.it; via e-mail a comune.fossombrone@provincia.ps.it; raccomandata A/R, o consegna a mano.