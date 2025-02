Borse di studio dal Legato Albani

Come ogni anno, il Legato Albani ha reso noti i tre nominativi che, come da bando pubblicato in data 20 maggio 2024, risultano assegnatari della borsa di studio per le tasse universitarie. Il bando era riservato a studenti residenti nel Comune di Urbino e frequentanti il primo anno o i successivi dell’ateneo urbinate.

In base alle domande pervenute e alla valutazione dei requisiti e dei parametri (profitto all’esame di maturità, negli studi universitari e nell’ISEE) sono risultati vincitori Alessandro Gori, diplomato all’Istituto Tecnico “Mattei“ in informatica e iscritto al corso di laurea in Economia e management, Giorgia Zazzeroni, iscritta al corso di laurea magistrale in Politica, società, economia internazionali, e Sofia Bartolucci, iscritta al corso di laurea in Economia e management.

Ha espresso soddisfazione l’intero Cda, che ha approvato all’unanimità le assegnazioni: "Le domande pervenute erano quattro tra le matricole e sei di studenti iscritti ad anni successivi al primo – spiega il presidente Giorgio Londei (foto) – e siamo soddisfatti di proseguire la tradizione delle borse di studio, una delle finalità precipue del Legato Albani, che ha tra i propri compiti quello del sostegno all’istruzione".