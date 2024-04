Borse di studio della Bcc Fano per 222 ragazzi Domani al Teatro della Fortuna di Fano si terrà la cerimonia di premiazione delle borse di studio della Bcc Fano per studenti meritevoli. 222 ragazzi saranno premiati in memoria di due dipendenti deceduti. Finora sono stati erogati oltre 1,3 milioni di euro in 28 anni.