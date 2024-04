Borse di studio destinate ai ragazzi delle superiori

Sono aperti i termini per accedere alle borse di studio destinate alle famiglie di studenti che frequentino le scuole superiori o paritarie e risiedano nel territorio comunale di Urbino. Il bando per l’anno scolastico 2023/’24, è riservato ai nuclei famigliari con un Isee in corso di validità non superiore a 10.632,94 euro. Le domande andranno compilate e sottoscritte da uno dei due genitori o da chi rappresenta il richiedente, se minorenne, oppure l’alunno stesso, se maggiorenne, e poi spedite via Pec a comune.urbino@emarche.it oppure presentate o inviate, con raccomandata a/r, in Municipio (via Puccinotti, 3, piano terra). I moduli sono scaricabili dal sito www.comune.urbino.pu.it La scadenza è venerdì 17 maggio, valore massimo di ogni borsa 150 euro.