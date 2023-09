Borse di studio, duemila domande in più del 2022: "Cercheremo di dare risposte ma prima i controlli"

Le borse di studio universitarie sono poche rispetto alle richieste. Per questo, ci sono le proteste "ma è anche il segno che il nostro sistema universitario attrae sempre di più".

Lo afferma la presidente di Erdis, Maura Magrini (foto), spiegando come siano quasi 11mila le istanze ammesse a valutazione, per l’anno accademico 202324, 2000 in più rispetto all’anno scorso anno, rispondendo alle preoccupazioni della consigliera regionale Pd Micaela Vitri, che aveva parlato di circa 200 borsisti a rischio. "Il differenziale si ravvisa nelle domande presentate dagli studenti extra Ue, per cui serve un’istruttoria particolarmente approfondita - commenta -. Il ritardo, di soli due giorni, nella pubblicazione delle graduatorie è dovuto proprio all’aumento di domande". A contribuire alla crescita è stato anche il passaggio da 23mila a 24 mila euro dell’Isee massimo per accedere alla misura, grazie agli sforzi della Regione, associato a un incremento dell’8% delle borse, deciso dal Ministero. "Al tempo stesso, le Marche hanno messo a disposizione più risorse, tramite Fse e Pnrr - prosegue -. Tuttavia, non vi si è potuto attingere appieno, nella ripartizione dei benefici, perché sono fondi vincolati e solo studenti in possesso di specifici requisiti possono accedervi. Non riusciremo, quindi, a soddisfare tutte le numerose richieste, che testimoniamo l’attrattività del sistema marchigiano". Proprio ciò e una maggiore presenza sui social network, raggiungendo più studenti, secondo Magrini giustificano buona parte della crescita di richieste. "Saremo comunque in grado di riconoscere la borsa a 6.915 studenti e un alloggio negli studentati a 2.995, nonché un contributo alloggio a ulteriori potenziali 1.275 - spiega -. L’obiettivo è soddisfare quante più domande possibile in sede di approvazione delle graduatorie assestate e definitive". Altra preoccupazione esposta da Vitri riguardava il trasporto pubblico. In merito a ciò, Magrini spiega che "le borse sono composte da due servizi gratuiti, alloggio e ristorazione, e una componente monetaria, per coprire le altre esigenze, che non è decurtata in caso di rinuncia al posto letto. Tra queste esigenze, può rientrare anche il trasporto. Ogni ipotesi che determini costi aggiuntivi a carico di Erdis deve trovare copertura in un budget già messo sotto stress. Negli scorsi mesi, abbiamo dialogato con Ami, anche su richiesta degli studenti: il bisogno di una gratuità o di ulteriori sconti per i soli vincitori di alloggio che vi rinunciano è stato sopravanzato dall’ipotesi di incremento di corse, soprattutto serali, per collegare meglio i Collegi a centro città e stazioni. Erdis e la Regione non sottovalutano le crescenti necessità delle famiglie, ma tale considerazione va conciliata con un’attenta politica di Bilancio".

Nicola Petricca