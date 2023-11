Borse di studio per medie e superiori

Il Comune di Terre Roveresche ha istituito anche per il 2023 le borse di studio per meriti scolastici a favore degli alunni che hanno conseguito il diploma di ‘media’ con voto non inferiore a 910 e la maturità con almeno 90100. Per gli studenti della secondaria di primo grado sono previste 8 borse da 150 euro; per chi ha concluso le ‘superiori’ le borse sono 4, ognuna di 200 euro. Se le domande degli aventi diritto, da presentare entro il primo dicembre, saranno in numero superiore sarà verificata la possibilità di integrare lo stanziamento."Il nostro fine – sottolinea l’assessore Ortensia Sbrozzi – è facilitare il proseguimento degli studi e promuovere la crescita della comunità".