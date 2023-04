Borseggi al mercato, straniere identificate

Con sei borseggi andati a segno nelle ultime tre settimane, tutti avvenuti al mercato di San Decenzio, sono scattate le contromisure di Questura e polizia locale. Il pattugliamento in borghese delle forze dell ordine, congiunto all’azione della municipale, ha portato all’identificazione di due borseggiatrici, di origine straniera, specializzate nel sottrarre portafogli con particolare destrezza. Le donne riuscivano senza che i proprietari se ne accorgessero. Interessate soltanto ai contanti erano solite abbandonare i portafogli tra siepi e in strada, dando così modo ai derubati di rientrare in possesso almeno dei documenti. L’azione di controllo continuerà anche grazie alla collaborazione attenta degli ambulanti.

s.v.r.