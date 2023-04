Bosco all’asta, ma l’acquisto pubblico è in salita

Va oggi all’asta la selva Severini, ma la parcellizzazione dei 3,8 ettari di bosco in otto lotti ha tenuto la Fondazione Cassa di Risparmio di Fano lontana dalla gara. La Fondazione, però, nel caso in cui l’asta vada deserta si riserva la possibilità di fare una proposta complessiva per tutto il boschetto, alla proprietà o ai suoi creditori. Se non sono risultate percorribili le altre due soluzioni (acquisto da parte del Comune o di un privato), ipotizzate dal sindaco Massimo Seri dopo l’appello lanciato da Argonauta e Lupus in Fabula, rimane in campo il possibile intervento della Fondazione. Si capirà domani se c’è ancora margine per salvare la selva Severini come avevano richiesto le associazioni ambientaliste e su cui si era impegnato il primo cittadino. L’importanza della selva Severini è legata al fatto che si tratta di una delle tre aree floristiche create nel territorio fanese negli anni ‘70: le altre due sono Baia del Re e la selva di Montevecchio. Un ‘bosco storico’ che in epoca romana copriva tutto il territorio, dal Catria fino alla costa, e che, al suo interno conserva piante oggi diffuse solo in montagna, ma localmente rarissime.