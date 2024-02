Bosco fa ancora shopping in città. Affare fatto per il Hotel Capitol

Mette a segno un altro colpo immobiliare Mauro Bosco, titolare della società Mati Group e presidente della società Vis Pesaro calcio: ha infatti chiuso – il compromesso è stato già firmato – per l’acquisto dell’hotel Capitol di via Rovereto. Non una struttura piccola perché si alza su 4 piani e ha in totale 44 camere. E’ il secondo hotel che questo imprenditore acquista in città perché due anni fa ha chiuso la trattativa per l’hotel Lido lungo viale Trieste. Per quest’ultima struttura ha già presentato agli uffici dell’urbanistica una variante: all’ultimo piano un appartamento per sé, poi sotto appartamenti turistici. Se l’amministrazione comunale gli dà l’ok, Bosco parte con i lavori di riqualificazione della struttura.

Tornando all’hotel Capitol di via Rovereto – struttura gialla e blu lungo una traversa di viale Trieste lato nord –, Bosco lo ha acquistato dalla società "Given srl", che fa capo alla famiglia Donati che aveva in gestione questo albergo a due stelle da ormai diversi anni. Un’altra famiglia di albergatori che passa la mano. Cosa ci realizzerà Mauro Bosco con il Capitol ancora non si è capito bene. Secondo persone che sono vicine all’imprenditore, si dice che voglia mantenere la destinazione ricettiva e cioè turistica. Con un particolare: usarlo anche come foresteria per i giocatori della Vis Pesaro. Secondo altri, prima di muovere le pedine, vuole attendere di capire quali risposte avrà dalla pubblica amministrazione sulla variante dell’hotel Lido. Se dovesse avere un ‘no’ è possibile che possa partire una operazione di passaggio della ricettività alberghiera sul Capitol per avere spazio di manovra per appartamenti sull’hotel Lido. Comunque una trattativa che andava avanti da diversi mesi con la famiglia Donati e che si è chiusa solamente lunedì con la firma del compromesso. La cifra che ha dovuto sborsare il presidente della Vis per acquisire il Capitol pare che si aggiri intorno ai 700mila euro.

La società Mati Group che fa capo a Mauro Bosco è molto attiva in città. Perché ha in corso diversi appalti: una ristrutturazione di un blocco in pieno centro che scende da via Giordani – accanto all’ex Nuovo Fiore – fino in via Mazza dove pare che verrà realizzato negli spazi scoperti interni oltre ad una zona verde anche tutta una serie di appartamenti che richiamano il bosco verticale dell’architetto Boeri, palazzi realizzati a Milano e diventati un punto di riferimento architettonico.

Quindi assieme all’impresa Lancia ha vinto l’appalto per la realizzazione degli impianti nella ristrutturazione che che sta per partire del conservatorio Rossini. Tra le altre cose ha anche in corso la realizzazione della cittadella dello sport a Villa Fastiggi con campi di calcio, relative tribune, spogliatoi ed anche un bar.

L’impresa di Bosco è anche impegnata in appalti sempre per il settore dell’impiantistica con le Ferrovie dello Stato e grandi società statali. Ma forse il lavoro che lo ha lanciato come imprenditore è stata la partecipazione alla costruzione del "Mose" di Venezia e cioè l’opera idraulica che è stata realizzata fuori dalla laguna che si alza e salva il centro storico di Venezia dall’acqua alta.

m. g.