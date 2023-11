Il Bosco itinerante prende forma a Pesaro, la svolta green è più vicina

Pesaro, 16 novembre 2023 – Sarà completato e attivo entro la primavera del 2024, ma non prima della fine di aprile, il progetto di “Bosco itinerante” promosso nel quadro di Pesaro Capitale della cultura, che prevede la reintroduzione del verde nelle zone urbanizzate della città, con un investimento di 100mila euro. Le piante, che saranno inserite in appositi vasi, potranno essere trasportate su tutto il territorio pesarese grazie all’ausilio di alcuni carrelli che renderanno facili gli spostamenti da una zona all’altra, senza quindi bisogno di gru o grandi camion. Il progetto, che ha preso ispirazione dall’iniziativa “Bosk” a Leeuwarden (Olanda) – anche Capitale della cultura 2018 –, non sarà però fine a sé stesso. Durante il primo incontro pubblico organizzato a settembre dal gruppo operativo, dopo una serie di sollecitazioni riportate dai cittadini, si era arrivati ad una conclusione: “Donare nuova vita a quelle piante anche dopo la fine del progetto, che dovrebbe aggirarsi intorno agli inizi di settembre – spiega il consigliere comunale Michele Gambini (Pd) -. Abbiamo già individuato il terreno, ad oggi molto compromesso, nel quale trapiantare gli arbusti, così da dare nuova vita anche da una zona verde che necessita di forte riqualificazione”. Il punto esatto dove queste piante, una volta terminato il progetto di Bosco itinerante, verranno posizionate non è ancora stato svelato, mentre è stato deciso il mese di inizio dei lavori sull’appezzamento: “Essendo il terreno in questione molto malmesso è necessario iniziare già dai primi di gennaio a lavorare sul posto, così da poterlo rendere fertile all’arrivo delle piante in autunno 2024”. Saranno le prossime settimane quelle decisive e conclusive riferite al progetto teorico. Sono infatti previsti ulteriori incontro pubblici – di cui verranno definite le date nei prossimi giorni – che tratteranno due tematiche importanti: la progettazione della collocazione finale che le piante avranno nello spazio preciso ed individuato dal gruppo, anche sotto suggerimento dei cittadini, e sul percorso che le piante faranno durante il periodo sedentario che le vedrà muoversi da primavera a fine estate.