Bosco porta il ministro Sangiuliano in città per parlare di centri storici

Metti una domenica mattina con il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano e Mauro Bosco, da noi noto come presidente della Vis Pesaro ma in questa circostanza nelle vesti di presidente del Centro studi della Mati Group, la sua azienda. Succederà domenica mattina, alle 9.30, nel Salone Metaurense della Prefettura. Sarà proprio Sangiuliano ad aprire i lavori della tavola rotonda “Egocentrica ‘umanesimo versus metaverso’, ripensare gli immobili, ripopolare i centri storici, riappropriarsi delle identità, una nuova cultura dell’abitare”. A promuoverla è stato proprio il Centro Studi della Mati Group. "Il dibattito – si legge in una nota – affronterà i temi legati al recupero urbanistico ed edilizio dei borghi e dei centri storici italiani, all’insegna di un’identità culturale dei singoli territori.

All’incontro, introdotto dal prefetto Emanuela Saveria Greco, parteciperanno il sindaco Matteo Ricci, il president del Consiglio regionale Dino Latini, l’ex rettore dell’Università di Bologna Ivano Dionigi, e poi Gaetano Coraggio (designer e direttore scientifico del Centro Studi della Mati Group), Alessandro Gaetano (ordinario di Economia all’Università degli studi di Roma-Tor Vergata), Marco Tamino (architetto e urbanista). Il confronto sarà moderato da Grazia Graziadei, vicedirettrice del Tg1). "Il tema sul recupero dei centri storici e del loro patrimonio edilizio – sottolinea Mauro Bosco – ha una connotazione prioritaria sulla necessità di protezione delle identità e dei luoghi della memoria. Rigenerare significa reintrodurre cultura e umanità, offrendo un capillare slancio economico e sociale ai territori".

Sabato, invece, alle 11,30, si terrà l’inaugurazione (in via Barignani, 50) della sede della Mati Group, di cui, nella nota, si sottolineano "i significativi i restauri in essere del complesso immobiliare Mazza-Giordani, esempio di rigenerazione “green” e dell’edificio dell’ex hotel Lido".