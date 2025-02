Bosco: "Senza lavori rischiamo di dovere giocare in un’altra città"

La Vis è diventata la prima società della regione, sta lottando per andare in serie B, ma lo stadio cade a pezzi e da Pesaro si guarda con invidia ad Ascoli dove il Comune sta investendo circa sette milioni per restaurare lo stadio. "A prescindere dai ragionamenti che si potranno fare sul nuovo stadio e sulla sua eventuale sostenibilità economica – afferma il presidente della Vis Mauro Bosco – l’unica cosa certa è che la Vis per i prossimi sei, sette anni dovrà continuare a giocare al Benelli. Per far sì che ciò avvenga, sono necessari e urgenti da parte dell’ amministrazione degli investimenti al Benelli, che, come risaputo è obsoleto, vetusto e oramai non adatto neanche a disputare un campionato di Lega-Pro. Se ciò non avvenisse, rischieremo di giocare in altre città, già dalla prossima stagione".

d. e.