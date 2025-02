Botta e risposta della prima cittadina di Gabicce:: "Nuovi aumenti nelle bollette dell’acqua? Falso"

"Chi dice che seguiranno nei prossimi mesi nuovi aumenti nelle bollette dell’acqua, oltre a quelli indicati da Aato nell’ultima assemblea di ottobre, dice il falso". Risponde così la sindaca di Gabicce, Marila Girolomoni, alle parole della consigliera della lista Amare Gabicce, Monica Melchiorri, che ieri aveva paventato un doppio incremento delle tariffe del servizio idrico per i gabiccesi, il primo dovuto all’aumento dell’8% applicato da Marche Multiservizi e il secondo causato dal disallineamento delle tariffe dopo l’ingresso di Gabicce nel bacino del Metauro.

"Gli aumenti sono sempre spiacevoli – commenta la sindaca in merito all’incremento dell’8% delle tariffe idriche - seppur necessari per continuare ad avere un prodotto di qualità. Purtroppo, l’approvazione da parte di Aato è avvenuta solo ad ottobre, quindi nella prima bolletta dell’anno 2025, è previsto un conguaglio relativo agli arretrati dell’8% da gennaio 2024 a ottobre 2024".

E in merito al secondo paventato incremento la sindaca aggiunge: "Tutti i sindaci della provincia possono confermare come Pascuzzi abbia sempre lottato per scongiurare la richiesta di unificazione delle tariffe avanzata all’interno delle assemblee Aato da alcuni sindaci – dice -. Le nostre tariffe sono determinate sulla base dei costi sostenuti dal bacino della diga di Ridracoli e dai pozzi di San Giovanni in Marignano, che tengono conto delle scelte e degli investimenti fatti negli anni in materia di approvvigionamento idrico, che ci consentono oggi di avere dei costi più ridotti per i cittadini e le imprese. Questa amministrazione continuerà a resistere alle eventuali richieste che potrebbero arrivare in ambito Aato relativamente alla questione unificazione della tariffa, precisando che la battaglia sarà politica".

ali.mu.