Botta e risposta tra consiglieri e gestore della piscina per l’accessibilità dei disabili

"La piscina sia per tutti". E quanto chiedono due dei quattro consiglieri comunali di Azione, Stefano Marchegiani (foto) e Giampiero Pedini e Francesco Panaroni, Giovanni Fontana, Tommaso Mazzanti (M5S): tutti del gruppo de i Prgressisti di cui Marchegiani è il candidato sindaco. Con la mozione impegnano il sindaco e la giunta "a intervenire per consentire l’inserimento dei ragazzi disabili (il riferimento è agli iscritti di Aquafitnes ndr) nella nuova piscina garantendo la continuità educativa e sportiva". Replicano Pool 4.0 e Fanum Fortunae che hanno in gestione l’impianto: "La gestione prevede garanzie chiare per l’accesso di tutti i disabili al nuovo impianto. Sarebbe stato cosi per ogni formula di aggiudicazione in capo a qualsivoglia gestore". Per poi chiarire: "A tutte le società’ sono state offerte opportunità di collaborazione. Tutte, in primis Aispod con i suoi atleti di livello nazionale con sindrome Down, hanno risposto positivamente, ad eccezione di una (Aquafitness ndr)".