Botte all’infermiere. "Chiedo scusa"

Ha chiesto scusa il 21enne di Fano, residente a Pesaro, arrestato l’altra mattina dai carabinieri dopo che, sotto i fumi dell’alcol, girava senza vestiti per il pronto soccorso scatenando paura e caos. Arrivato al Triage con l’ambulanza che lo aveva soccorso perché rimasto ferito in un incidente stradale, mentre stava facendo le analisi il paziente ha dato in escandescenze e ha prima afferrato per il collo un infermiere e, mentre lanciava minacce di morte contro il personale, si è strappato dalle vene aghi e tubicini e si è messo a girare senza vestiti per il reparto. Nel pieno della rabbia alcolica, si è sfogato anche contro le cose, spaccando con un pugno il plexiglass del Triage e buttando a terra materiale sanitario. Finito in manette per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento aggravati e interruzione di pubblico servizio, ieri mattina è finito davanti al giudice il quale, dopo aver convalidato l’arresto, ha rinviato l’udienza. Il 21enne, difeso dall’avvocato Andrea Floriani, sarebbe intenzionato a patteggiare la pena con la procura. Durante l’interrogatorio di garanzia, il giovane ha chiesto scusa per quello che ha fatto. Pagherà anche i danni provocati al reparto.

e. ros.