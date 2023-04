Botte e minacce in discoteca: condannato a 6 mesi

Botte e minacce, forse anche con una pistola, solo per aver difeso la propria ragazza dalle avances di uno sconosciuto in una discoteca di Montecchio. Picchiato anche l’amico della coppia che si era messo in mezzo. Tre gli imputati per quell’aggressione scoppiata il 2 agosto 2020 nel locale affollato di gente. Ieri, la prima condanna. Sei mesi di reclusione per lesioni aggravate è la pena inflitta (con rito abbreviato) a uno dei presunti picchiatori, un 22enne originario di Urbino ma residente a Vallefoglia, operaio. Il giovane è quello accusato di aver alzato le mani, e pure i piedi, contro la vittima, il fidanzato della molestata, il quale aveva riportato ferite ed ecchimosi guaribili in 7 giorni. E solo contro di lui. È stato infatti assolto dall’accusa di aver picchiato anche l’amico che si era lanciato nella mischia per difenderlo. Il pm aveva chiesto per il 22enne 8 mesi di carcere. Il giudice gliene ha dati due in meno. Il difensore dell’imputato, l’avvocato Gianluca Sanchini, farà appello. Le vittime delle botte non si sono costituite parti civili. Degli altri due imputati, uno, un albanese di 37 anni, residente a Tavullia, risulta essere irreperibile, l’altro invece, un 22enne di origini macedoni, residente a Vallefoglia, ha scelto di essere giudicato con rito ordinario. Secondo quanto emerso durante le indagini, il 22enne era sceso in pista per provarci con la ragazza che stava ballando in pista. Il fidanzato e l’amico l’avevano difesa. Era scoppiata la rissa. I buttafuori avevano cacciato il gruppo di litiganti. E nel parcheggio era ripartita la baruffa. Ed è a quel punto che, a detta della vittima, uno dei tre lo avrebbe minacciato mostrando una pistola. Di cui però non si è trovata traccia.

e. ros.