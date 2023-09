Botte in casa alla compagna. Giovane finisce a processo

Liti feroci che sfociano in lesioni e maltrattamenti, il tutto all’interno di una coppia di giovanissimi, per un giunta

con un minore di mezzo.

Finire in tribunale per reati legati a maltrattamenti domestici o stalking è quindi sempre di più anche una questione che coinvolge coppie formate da giovanissimi. Lo rivelano ogni giorno le aule dei tribunali. Ed è quello che è successo alla fine del 2022 a due ragazzi, lui di 20 anni, lei di 17. La ragazza diventa madre a 17 anni, ma l’arrivo del bambino complica e di molto la vita della coppia, anziché rasserenarla. Il convivente, secondo l’accusa, usa violenza contro la ragazza: la picchia, la minaccia.

La madre della ragazza entra in sua difesa ed è lei che firma la prima querela contro il compagno della figlia, nel febbraio del 2022 e un’altra nel dicembre successivo. In un caso, durante una lite, secondo quanto emerge dalla ricostruzione della vicenda, uno degli amici o parenti del ragazzo avrebbe detto alla madre della ragazza "Se non ci fai vedere il bambino ti facciamo saltare la macchina". Ieri mattina, il gip Giacomo Gasparini ha rinviato a giudizio il giovane, per maltrattamenti e lesioni. L’avvocato del giovane, è Antonella Antoniello. Prima udienza 18 gennaio.

ale.maz.