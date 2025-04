“Botte, insulti, minacce in casa”. Ecco cosa faceva il marito violento

Pesaro, 11 aprile 2025 – Arriva il momento in cui si dice ‘basta’. La protagonista di questa storia lo ha detto il 23 settembre del 2023 quando si è rivolta alla polizia per denunciare il marito violento. E’ una storia di schiaffi tirati con il dorso della mano, di ingiurie e di paura. Quella paura che ti porta a chiuderti in camera da letto con i bimbi piccoli per il terrore che succeda qualcosa di brutto. Ma è anche una vicenda che ieri mattina in tribunale si è conclusa, almeno in primo grado, con una condanna a tre anni e tre mesi per maltrattamenti e lesioni aggravate e un risarcimento in sede civile di 7mila euro. Il protagonista, nei confronti del quale il gip aveva già emesso un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, è un muratore italiano di 45 anni difeso dall’avvocato Lucia Montesi. Sua moglie, di origine albanese, assistita dall’avvocato Francesca Rosa Casamassima ha una decina di anni di meno, i bimbi 10 e 5 anni.

Tra le accuse di cui è stato chiamato a rispondere il 45enne c’è ad esempio quella di aver costretto la moglie a rimanere in casa tutto il giorno, togliendole anche le chiavi per impedirle di tornare nel caso avesse deciso di uscire comunque. In un’altra occasione l’aveva anche buttata fuori di casa. E le ingiurie erano frequenti, anche davanti ai bimbi piccoli. Capitava che a volte tornasse a casa ubriaco e barcollante.

La donna ha anche denunciato che una volta l’aveva colpita al volto mentre cercava di impedire che il marito scagliasse una sedia contro la suocera che in quel momento si trovava in casa con loro. La donna ha anche raccontato di aver ricevuto minacce di morte e di essere stata afferrata, spintonata e strattonata.

Una situazione inaccettabile per la donna e un’aggressività rivolta anche nei confronti del figlio minore che sarebbe stato più volte schiaffeggiato dal padre. L’episodio a seguito del quale la donna ha deciso di dire ‘basta’ e è avvenuto dopo che lei gli aveva scattato una foto con il cellulare. Lui l’ha afferrata per le braccia spintonandola sul divano per toglierle dalle mani il telefono. Per questo episodio era stato anche indagato per il reato di rapina ma, per quest’ultima imputazione, è stato assolto.