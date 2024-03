Bottega ci prova con Macerata. Montesi in campo con Volley Game

SERIE C. Nel maschile, girone C, domani alle 17 Bertuccioli Bottega-Axore Macerata: "Affronteremo Axore che, all’andata, ha vinto 3 a 1 – dice il giocatore Fabio Pedini -. In quella partita eravamo scarichi mentalmente dopo la finale di coppa, ma siamo una squadra che le sconfitte se le ricorda, specialmente se arrivano, come in quel caso, più per demeriti nostri che per meriti loro, basta pensare che abbiamo regalato 30 punti diretti in attacco". Alle 17,30 Montesi Pesaro-Volley Game. Alle 18,30 Travaglini Ascoli-Virtus Fano: " E’ la prima di ritorno, andiamo ad Ascoli, campo di per se sempre difficile, sarà importante approcciare subito la partita con il giusto ritmo e mantenere sempre lucidità", così coach Michael Angeletti.

Girone D, domani alle 18 Don Celso Fermo-Borgovolley Fano: "Abbiamo ottenuto la nostra unica vittoria di questo girone proprio contro i nostri prossimi avversari - commenta coach Diego Palazzetti -, speriamo di poter concedere il bis per risollevarci". Stesso orario Terra dei Castelli-Pergola.

Nel femminile, girone C, domani alle 17,30 Adriatica Fano-Gioca Volley Team Urbino. Alle 18 Urbania Volley-Senigallia: " Ospitiamo la capolista Senigallia – avvisa il diesse Loris Violini -. Si ripete la sfida della finalissima di Coppa Marche tra due formazioni forti e che si rispettano. La gara è aperta ad ogni risultato con le ospiti che vorranno onorare il primo posto in classifica ed Urbania che non vorrà certo perdere l’ imbattibilitá casalinga". Alle 21 Amandola-Tea 80 Gabicce: "Trasferta logisticamente molto impegnativa – avvisa il diesse Manuel Leonardi -. Loro sono una delle candidate al salto di categoria, noi dovremo fare del nostro meglio per continuare il nostro momento positivo, non sarà per nulla facile ma dovremo essere pronti". Nel girone D, domani alle 17,30 Acqualagna-Ciuf Ciuf, stesso orario Corinaldo-Virtus Fano: "Giochiamo contro la prima in classifica nel girone D dei playout – dice coach Marcello Ippoliti del Fano-, squadra esperta che gioca da tempo insieme quindi per noi sarà un test importante sia per ottenere punti salvezza sia per cercare di avvicinare le avversarie in classifica". Nel girone E, domani alle 21 Line Office Bottega-Pagliare: "Sicuramente è una partita importante dove dovremmo cercare di invertire la rotta e ritrovare un po’ di fiducia in noi stesse – le parole della giocatrice Martina Bedetti -. . Dobbiamo avere pazienza e non farci prendere dalla fretta, continuando a lavorare duro in palestra e mantenendo alto sempre il ritmo e l’umore". Stesso orario Filottrano-Vallefoglia e Fermo-Glasstech Volley Pesaro: "Veniamo da una bella e importante vittoria – sottolinea l’allenatorer Rusalen -, ora abbiamo una trasferta insidiosa che dobbiamo approcciare con la giusta determinazione e la giusta concentrazione".

Beatrice Terenzi