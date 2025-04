Bottega City Central Park. Primo passo per i lavori

Sono iniziate le demolizioni: primo passo verso la realizzazione del Bottega City Central Park, un nuovo parco urbano nel cuore della frazione dove è destinato a sorgere un bosco e verrà costruito un anfiteatro. Le operazioni di demolizione hanno l’obiettivo di liberare l’area dalle vecchie strutture in muratura, da tempo in disuso, per lasciare spazio al nuovo progetto che consentirà di dare vita al quarto parco di Bottega, un’area verde che punta a coniugare il valore ambientale della forestazione urbana con un’ampia fruibilità intergenerazionale.

‘Dopo le importanti opere di riforestazione urbana già avviate, con la messa a dimora di circa 500 nuove piante nel parco Sandro Pertini e in via dei Ciliegi a Cappone, così come nel parco Leonilde Iotti e nelle aree limitrofe a Montecchio, l’Amministrazione prosegue il proprio impegno ambientale con un nuovo progetto destinato a valorizzare anche il centro di Bottega’ – sostiene il sindaco di Vallefoglia, Palmiro Ucchielli - . Il progetto prevede la creazione di un ampio spazio verde dotato di un nuovo parcheggio, un anfiteatro all’aperto e giardini ricchi di vegetazione, pensati per offrire aree dedicate al gioco dei bambini, al relax dei cittadini e a momenti di socialità all’aria aperta.

‘Con il nuovo parco a Bottega – dice il Sindaco – prosegue il cammino dell’Amministrazione per fare di Vallefoglia una città sempre più verde, sostenibile e attenta al benessere dei suoi cittadini. Dopo la realizzazione della nuova palestra in legno Sesto Ondedei, del teatro Santi, la riqualificazione di piazza Rossini, del Circolo ricreativo-sportivo con palestra all’aperto e della nuova pista ciclopedonale di collegamento con Montecchio, questo progetto rappresenta un ulteriore passo in avanti. Il nostro obiettivo è consegnare alle future generazioni una città moderna, efficiente e ricca di servizi, un territorio integro dove si possa vivere bene, in salute e in armonia con l’ambiente’.