"Bottega equa e solidale". Un sogno lungo 30 anni

Una storia lunga 30 anni. Un racconto scritto da centinaia di volontari il cui intento visionario è quello di cambiare le iniquità del mercato, per restituire a chi produce e lavora, dignità e giustizia. A spegnere le trenta candeline è la Bottega del Mondo equo e solidale di Pesaro, da sempre impegnata a contrastare quell’economia che "arricchisce pochi sfruttando la moltitudine di produttori in difficoltà". Non solo del Terzo mondo, anche italiani.

Per celebrare l’importante traguardo, oggi pomeriggio, alle 17.30, all’auditorium di palazzo Antaldi, si svolgerà un momento di incontro e confronto, un’occasione per scambiarsi idee, riflessioni e sguardi sul futuro. "Tutto cominciò nel lontano dicembre del 1994 – racconta Chiara Panzieri, figlia del compianto Luigi, il carismatico fondatore morto tragicamente il 7 agosto del 2020 –. In un locale piccolissimo di via Castelfidardo (ora la Bottega è in via Gavardini), apriva fra le prime in Italia, ’Keita’, una bottega con regali natalizi e alimentari che avevano una storia diversa: erano prodotti del commercio equo e solidale. Da lì la bottega è cresciuta, in un miracolo quotidiano che tutti i giorni è stato aperto al pubblico grazie all’avvicendarsi gratuito di centinaia di cittadini". Pagare ai produttori un giusto prezzo, che possa garantire un compenso equo, ma soprattutto dignità e rispetto delle persone, così come rispetto dell’ambiente e sviluppo delle economie più povere. Sono questi i valori condivisi dai volontari. Ed è nel volontariato che la Bottega ha trovato la sua grande vitalità.

"Ho scoperto la Bottega grazie allo scoutismo – racconta Daniela Pavoletti – e ho iniziato a fare la volontaria con un gruppo di ragazzi degli Agesci. Lì abbiamo conosciuto Luigi Panzieri, ed è nata subito una collaborazione profonda, che ha coinvolto anche il mondo della scuola. Io infatti sono insegnante, come anche Luigi lo era, e l’elemento che mi ha avvicinato a lui era questa sua capacità di concretizzare progetti ambiziosi, per diffondere i valori della giustizia, della dignità e della solidarietà. Valori che non restavano solo parole, ma si incarnavano in comportamenti reali".

"Il Mondo solidale è stata la palestra più importante che mi ha permesso di approfondire gli aspetti concreti dell’economia – spiega Alessandro Panaroni, anche lui storico volontario ed insegnante –. Una realtà vivace, in cui è possibile confrontarsi con persone profonde e volenterose. Da lì è nata la grande realtà dei gruppi di acquisto solidale della nostra regione e la volontà di creare delle reti di economia solidale, in cui l’aspetto ambientale, sociale ed economico riescono a confrontarsi e conciliarsi". "La Bottega è il nostro modo di dare una risposta alle ingiustizie tra il Nord e il Sud del Mondo – conclude Chiara Panzieri –. La carità non è la soluzione, e parlare non basta, occorre fare qualcosa contro la violenza del sistema, perché come ci ricordava sempre mio padre: "Non c’è pace senza giustizia". Nei piccoli gesti quotidiani di consumo critico e consapevole si possono trovare i semi per rendere più giusto il sistema economico globale".

Francesca Pedini