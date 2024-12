Bottega Keita celebra 30 anni di commercio equo e solidale a Pesaro

Trent’anni fa, l’8 dicembre del 1994, apriva per la prima volta a Pesaro la Bottega “Keita” (Cooperativa Mondo Solidale Marche) per distribuire idee e prodotti del commercio equo e solidale.

Oggi, dalle ore 17 in poi, "festeggiamo insieme in via Gavardini – si legge in una nota – il trentesimo compleanno, con un momento di condivisione di una lunga storia che ha ancora tanto da raccontare!

Alle ore 17 nella Saletta Osmilde Gabucci di Casa Rossini, un concerto gratuito di ninne nanne dal mondo, “Canciòn de cuna para dormir a un negrito” di Jimena Llanos e Francesca Matacena; a seguire esibizioni estemporanee natalizie di artisti dal mondo, a cura del CIMP, e un brindisi lungo via Gavardini".

Tutta la cittadinanza è invitata.