Bottega, lavori quasi finiti al circolo ricreativo

Il circolo ricreativo sportivo di Bottega sta per essere ultimato. I lavori di straordinaria manutenzione di tutto l’immobile di proprietà del Comune di Vallefoglia sono quasi finiti, e hanno previsto la rimozione della copertura in amianto del circolo e nelle strutture adiacenti. Finita anche la ristrutturazione della scalinata di accesso che scende da Piazza Rossini. Spesa: 50 mila euro, lavori della ditta Bravi srl di Castelfidardo. "L’amministrazione comunale ha inteso intervenire in maniera radicale sulla riqualificazione di Bottega, seconda frazione per numero di abitanti del Comune di Vallefoglia. Ucchielli: "Questi lavori si aggiungono ai tanti già eseguiti in queste due ultime legislature: la costruzione delle nuova palestra in legno intitolata a Sesto Ondedei a servizio del plesso scolastico, l’ampliamento della scuola dell’infanzia con le nuove aule, la sistemazione di Piazza Rossini, la nuova pista ciclopedonale per il collegamento con Montecchio e del nuovo centro commerciale".

Lu.Ard.