"Botti pericolosi, vietiamoli" La battaglia di Marchionni

Si riapre, puntuale come tutti gli anni, la questione dei botti di capodanno. La posizione del Comune di Pesaro, in merito, è la stessa, a meno di modifiche dell’ultima ora. In piazza del Popolo e poche vie adiacenti botti proibiti, nel resto della città botti liberi. Ma c’è chi questa seconda soluzione non la vuole proprio. E’ il caso (e sicuramente no l’unico, vista la nutrita schiera di animalisti e padroni di animali da compagnia presenti in città) del consigliere Andrea Marchionni (Lega), che invita alla moderazione.

"Negli anni passati – dice il Vicepresidente Commissione Ambiente, vice-capogruppo Lega Salvini Pesaro – ho presentato una mozione per estendere a tutto il territorio comunale il divieto di esplosione di petardi altamente rumorosi (e pericolosi). Negli anni passati questa richiesta non è stata mai accolta dalla maggioranza e dalla giunta. L’amministrazione ignora o sottostima le considerazioni di prevenzione di rischi di infortunio alle persone e di estremo disagio che viene arrecato ad animali domestici e fauna selvatica, per cui è inutile affidarsi ad essa per limitare l’uso dei botti. Quindi ancora una volta il consigliere rinnovo l’appello al buonsenso dei pesaresi: "Buon 2023 senza stupidi botti!".