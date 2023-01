Bottigliate al rivale, processo e perdono

La lite per una ragazza finisce con una bottigliata in faccia. E la contesa arriva in Tribunale. A processo per lesioni si trova un 20enne pesarese che non aveva preso bene la fine della storia con la ex e soprattutto non vedeva di buon occhio il suo nuovo fidanzato, anche lui di 20 anni, originario del Marocco. Tra i due ragazzi non correva buon sangue e una sera avrebbero deciso di vedersi sul lungomare per un incontro chiarificatore. Tutto accade un paio di anni fa. Arrivano all’appuntamento e cominciano a parlare, ma a un certo punto il clima si scalda. Le parole diventano sempre più accese. Fino a diventare insulti. E a un tratto ecco che spunta una bottiglia. Ad impugnarla, sarebbe l’ex della ragazza, che al culmine della rabbia, secondo la querela, l’avrebbe sbattuta sulla faccia del suo rivale in amore provocandogli un taglio profondo e la frattura del naso. Il giovane ferito è corso al pronto soccorso per farsi curare. Ma ai sanitari ha detto una bugìa, riferendo di essersi procurato quelle lesioni dopo aver sbattuto contro lo sportello di una macchina. A casa però, il padre non gli ha creduto. E dopo avergli raccontato la verità, la vittima è ritornata all’ospedale di Pesaro riferendo per filo e per segno quello che era davvero successo. Il 20enne ha poi sporto denuncia contro l’ex della sua fidanzata. E anche il suo aggressore ha fatto lo stesso, salvo ritirarla poco dopo. Nel frattempo è finito a processo per lesioni (difeso dall’avvocato Ede Orsatti). Anche la vittima ci ha ripensato e ha ritirato la querela.

e. ros.