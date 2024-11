Bove, entusiasmo e avvertenza per la Vis:: "Tutto meraviglioso, ma ora restiamo umili"

"Sono stato accolto da un gruppo incredibile. A Pesaro ho trovato una famiglia unita". Con queste parole il difensore Davide Bove descrive il suo primo approccio con l’ambiente Vis. Giunto a Pesaro dopo le diverse esperienze in Lega Pro con le maglie di Novara, Avellino e Crotone, il ventiseienne campano rivela: "A Pesaro mi sto trovando bene. La città è fantastica ed in gruppo regna una bellissima atmosfera. Fin dal primo momento ho avuto ottime sensazioni. All’ interno dello spogliatoio ho infatti trovato persone uniche che mi hanno subito accolto in questa grande famiglia. Qui nessuno si sente escluso. Tutti infatti lavorano al massimo delle proprie possibilità con una continua voglia di migliorarsi". In questo gruppo Bove è riuscito a contraddistinguersi fin da subito, risultando un elemento imprescindibile per Stellone imprescindibile: "Il mister è di categoria superiore. E’ unico sotto ogni punto di vista. In allenamento riesce infatti a trasmetterci una grande dose di fiducia e serenità non facendo però mai calare l’attenzione su ciò che si va a fare. Con la sua presenza costante mantiene tutti sul pezzo. Sono soddisfatto della sua fiducia ma lavoro quotidianamente al massimo per continuare a migliorarmi. All’ interno del gruppo non mi sento un veterano ma in ogni modo cerco di aiutare i giovani nella loro crescita personale, stando a fianco a tutti coloro che giocano meno. Tuttavia non è affatto scontato riuscire, come nel nostro caso, a creare una famiglia compatta,in cui tutti si sentino partecipi. Questo spirito porta delle conseguenze molto positive. Il duro lavoro quotidiano crea, infatti,i giusti presupposti per disputare delle ottime prestazioni". Un Bove che appare comunque cauto e realista sul proseguo della stagione: "Dobbiamo stare attenti a non farci prendere dall’ entusiasmo del momento. Siamo soddisfatti di questo periodo ma dobbiamo essere bravi a rimanere comunque con i piedi per terra poiché c’è un obiettivo ancora da raggiungere: la quota salvezza. Solo in quel momento potremo poi vedere fino a dove potremo spingerci".

Davide mostra in seguito tutta la sua razionalità anche nell’ elencare i vari pregi e difetti di questa Vis: "La forza del gruppo è alla base di questi ottimi risultati. Solo grazie ad una squadra unita e compatta come la nostra si possono ottenere successi importanti. Le idee del mister e del suo staff sono, a mio parere, un altro grande punto di forza. La sfortuna negli episodi e alcuni errori da parte nostra sono invece gli aspetti che ci hanno più influenzato negativamente. Tuttavia analizzando attentamente ogni singola gara stiamo cercando però di migliorarci sotto ogni aspetto. Vogliamo infatti evitare di commettere gli errori compiuti nella partita precedente così da poter continuare il nostro percorso di crescita".

Lorenzo Mazzanti