Boxe e canottaggio, le atlete non sono un tabù

Quando sport e parità di genere si incontrano, creano un connubio perfetto che porta alla luce due nomi di spicco per Pesaro. A Valentina Marra, campionessa italiana di pugilato, e Viola Patrignani, medaglia di bronzo al Mondiale di canottaggio Barletta in coppia con un’atleta disabile, è stato consegnato un attestato di rilievo da parte della consigliera regionale Micaela Vitri e della commissione Pari Opportunità della Regione, per essersi distinte in ambito sportivo e per essere diventate un simbolo della parità di genere. "Onorate per questo conferimento – hanno sottolineato le giovani campionesse durante le celebrazioni -. La nostra missione è anche portare il mondo femminile in contesti che da sempre si dimostrano di appannaggio maschile". Ora, davanti alle due giovani, si prospettano sfide importanti. La 18enne Marra a maggio disputerà gli under 22 che le permetteranno di accedere agli europei, mentre la ventenne Patrignani affronterà a breve le tappe Filippiche.

g.m.