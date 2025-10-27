Bra-Vissimi, a graziare i piemontesi. L’arrembaggio dura solo 15 minuti

Bra 0 Vis Pesaro 0

BRA (3-5-2): Franzini; De Santis (40’ st Rottensteiner), Sganzerla, Fiordaliso; Nesci, Tuzza, Brambilla (35’ st Chiabotto), Maressa (35’ st Lionetti), Pautassi; Sinani, Minaj (13’ st La Marca). All. Nisticò. A disp. Renzetti, Cannistra, Di Biase, Morleo, Corsi, Dimatteo, Rabuffi, Cucciniello. VIS PESARO (3-5-1-1): Pozzi; Ceccacci, Primasso, Bove (1’ st Stabile); Zoia, Berengo (26’ st Ascione), Pucciarelli, Mariani (1’ st Tavernaro, 36’ st Bocs), Vezzoni (46’ st Ventre); Di Paola; Jallow. All. Stellone. A disp. Guarnone, Fratti, Tonucci, Nina, Forte, Beghetto, Franchetti. Arbitro: Galiffi di Alghero.

Note – Pomeriggio mite, terreno sintetico duro, spettatori totali 129 (44 abbonati, 48 ospiti); ammoniti Pautassi, Bove, Brambila, Primasso; angoli 1-7; recupero 1’ + 5’.

Poteva essere un giorno da BraVissimi, bissando il blitz di Pontedera. Invece la squadra di Stellone non è stata capace in Liguria di ripetere la brillante prestazione in Toscana. Pesaro esce dal Sivori con il settimo pareggio stagionale, quarto zero a zero, quinto risultato utile di fila, sesta gara senza subire reti. E l’ultima voce è tra le più apprezzabili. Soprattutto, torna a casa con la spiacevole sensazione della vittoria mancata (non è la prima volta), ovvero di aver graziato i piemontesi, obiettivamente di livello inferiore. C’è voluto un primo tempo di gioco asfittico (zero tiri in porta) e rischi eccessivi per svegliare gli uomini di Stellone, passati nella ripresa a un assetto ultraoffensivo che di fatto ha consegnato loro la metà campo avversaria. Ma non si è andati oltre un quarto d’ora arrembante (il tempo che Nisticò, allenatore sui generis che si divide tra il cantiere della sua impresa e il campo, trovasse le contromisure), cui è seguita una pressione insistente senza sbocchi. E senza il colpo risolutore, che sarebbe tanto servito sia nei giochi d’area, sia nelle conclusioni da fuori. Jallow troppo isolato nel primo tempo, Di Paola spesso fuori dal gioco. Chance solo nel tiro da fuori, ma Mariani impreciso.

Sicché il Bra prende coraggio, centra la traversa al 16’ con Brambilla, chiama Pozzi a una difficile parata con Pautassi. E manca la porta con Fiordaliso, ex Spal fresco d’ingaggio. Stellone ridisegna allora l’assetto, tornando al 3-4-1-2 di base: dentro Stabile e Tavernaro, di lì a poco anche Ascione. Arrivano subito i tiri in porta (Tavernaro, Jallow) e le palle gol: con Stabile che vede il destro ravvicinato sventato da Franzini. E con Primasso, sulla cui incornata miracoleggia il portiere di casa.

I pericoli però finiscono qui, a parte un destro a fil di palo di Pucciarelli, perché Jallow si fa beccare troppe volte in fuorigioco, Di Paola non trova la porta e sui cross in area i locali hanno sempre buon gioco. Finisce in forcing (con qualche rischio anche dietro), senza però dare l’impressione di poter stroncare la resistenza. Anche stavolta, una sequela di angoli senza esito. Inutile dire che l’assenza di Nicastro si è fatta sentire (e durerà, purtroppo). Stellone ne ha anche approfittato per far debuttare Ascione (così così) e concedere minuti a Bocs e Ventre. Da valutare le condizioni di Tavernaro, uscito per infortunio dopo una discreta mezzora.