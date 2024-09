Braccio nel macchinario. Grave operaio di 30 anni

Stava lavorando al nastro trasportatore quando, per cause ancora in corso di accertamento, il suo avambraccio è rimasto incastrato. Un giovane operaio di 30 anni è stato soccorso con l’eliambulanza e trasportato d’urgenza all’ospedale Torrette di Ancona. Le sue condizioni sono apparse fin da subito molto serie ma il giovane non è in pericolo di vita.

E’ quanto avvenuto ieri mattina, poco prima delle 9, in un’azienda che si occupa di produzione manufatti in cemento e lavorazione del calcestruzzo in Strada in sala, a Villa Fastiggi. I primi a soccorrere il giovane sono stati gli stessi colleghi che hanno cercato di assistere il giovane e di liberarlo dalla presa del macchinario. I sanitari del 118 e i vigili del fuoco sono arrivati in pochissimo tempo e questi ultimi hanno poi provveduto a mettere in sicurezza tutta l’area.

L’operaio è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Torrette con l’eliambulanza che è atterrata poco lontana dall’azienda. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici del servizio di prevenzione sicurezza ambienti del lavoro dell’Ast di Pesaro per ricostruire la dinamica e ascoltare le prime testimonianze.

Quello di ieri è l’ennesimo incidente sul lavoro che ha riportato l’attenzione sul tema della sicurezza di cui, anche nelle scorse settimane, si è discusso in Prefettura alla presenza delle principali organizzazioni sindacali(Cgil, Cisl e Uil), Confindustria e sue associate nonché diverse amministrazioni quali Ispettorato Territoriale del Lavoro, Inps, Inail e Azienda Sanitaria Territoriale (Ast). In quell’occasione il Prefetto aveva sottolineato l’importanza di una cooperazione fattiva tra tutte le componenti sociali, istituzionali e le imprese.

"Molte volte il problema è di formazione o informazione che manca. Seguiremo diverse traiettorie per migliorare la situazione. Ci saranno future intese volte a migliorare la condizione di sicurezza nei luoghi di lavoro".