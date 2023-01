Braciere per scaldarsi, famiglia intossicata

Una famiglia intera all’ospedale, a causa di intossicazione dal monossido di carbonio. Per madre e figlia, è stato necessario il trattamento in camera iperbarica per scongiurare le conseguenze legate all’inalazione del monossido.

E’ quello che è successo intorno alle 23 in una casa di Orciano, l’altra notte. Qui, all’interno di una stanza dell’abitazione, forse una camera, la famiglia aveva acceso un braciere, evidentemente per mitigare durante la notte le temperature rigide di questo periodo. Solo che i fumi del braciere a un certo punto hanno saturato la stanza e chi si trovava all’interno e forse anche in stanze attigue ha iniziato a sentirsi male. Non è chiaro chi si sia accorto del precipitare della situazione e abbia dato l’allarme. E’ certo che ad aver respirato maggiori quantità di monossido sono state la madre e la figlia: la donna di 45 anni, di origine tunisina, la ragazza di 16 anni. Quest’ultima ha avuto anche uno svenimento mentre si trovava ancora in casa. Poi tutta la famiglia – c’erano anche il marito e altri due figli – sono arrivati nel pronto soccorso di Fano. Qui i medici hanno deciso che per la madre – che aveva avuto invece a livello di sintomi solo una piccola cefalea – e la figlia, che nel frattempo si era ripresa ed era pienamente cosciente, era necessario il trattamento in camera iperbarica. Così le due donne sono state portate nella struttura di via delle Querce, sempre a Fano. La camera iperbarica può ospitare fino ad otto pazienti contemporaneamente. La terapia iperbarica per ambedue è durata circa due ore. E’ risultato che avessero il 20% di carbossiemoglobina nel sangue.

Ma le loro condizioni non sono mai apparse gravi. Una volta che il trattamento è finito – intorno alle 3,30 – madre e figlia sono state riaffidate alle cure dei medici del pronto soccorso del Santa Croce. Qui ambedue sono state sottoposte di nuovo a controlli, e poi probabilmente dimesse, visto che le loro condizioni non risultavano gravi.

Il protocollo medico prevede comunque una visita neurologica, da fare a distanza di un mese dall’evento, per verificare che l’intossicazione non abbia lasciato tracce o peggio ancora conseguenze. Sul posto, per i rilievi, anche una squadra dei pompieri di Fano, che ha controllato il locale in cui era stato acceso il braciere.

ale.maz.