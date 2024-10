Bramante alla seconda vittoria stagionale

bramante

BRAMANTE : Crescenzi 2, Ricci 12, Sgarzini 10, Ferretti, Ferri 11, Nicolini E. 2, Centis 6, Rinaldi 12, Stefani 23, Panzieri 5, Lanci. All. Nicolini M.

ATTILA PORTO RECANATI: Mancini 10, Buffarini, Gamazo 21, Rapini, Cingolani 2, Caverni, Redolf ne, Cicconi Massi 11, Falaschini, Montanari 5, Ciribeni 5, Sichetti ne. All. Scalabroni Parziali: 23-11, 22-13, 27-10, 11-20. Progressivi: 23-11, 45-24, 72-34, 83-54. Usciti per 5 falli: Mancini, Caverni e Montanari (Porto Recanati)

Seconda vittoria stagionale per il Bramante. Dopo la sconfitta nel turno infrasettimanale con Recanati, ieri pomeriggio davanti al pubblico amico del PalaMegabox i ragazzi di coach Nicolini si sono subito riscattati. Una partita sempre in pugno per i biancoblu. Ricci e compagni sono subito forte. Nel primo quarto i locali sono già lontano (23-11). La musica non cambia neppure nei successivi dieci minuti (parziale di 22-13). Il primo tempo si chiude con Pesaro avanti di 21 punti. La forbice aumenta nella ripresa con il Bramante che piazza un gap di 27 a 10. Nell’ultima frazione c’è un sussulto degli ospiti, ma ormai è troppo tardi. Una partita, quella dei padroni di casa, approcciata in maniera aggressiva soprattutto in attacco che ha permesso di chiudere già il primo quarto a +12 continuando ad essere concentrati fino al +21 dell’intervallo. "A differenza di altre gare giocate in precedenza – commenta il dirigente Matteo Longoni, responsabile marketing e comunicazione -, contro Porto Recanati non ci sono stati mai blackout. Ci serviva un match di questo genere dopo la sconfitta amara di mercoledì sera. Ora ci aspettano due trasferte nelle quali speriamo di mantenere questo approccio e questa concentrazione". Il campionato è appena iniziato, ma il Bramante è già sulla buona strada.

