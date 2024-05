Bramante, che sberle a Roma nella bolgia

In un PalaTiziano con 3000 tifosi, il Bramante è stato annichilito dalla Virtus Roma in garauno della semifinale promozione del campionato di serie B Interregionale. Al di là della sconfitta, i pesaresi non hanno per niente brillato, ma ora c’è la possibilità di riscattarsi in garadue che si giocherà al PalaMegabox giovedì alle 21. L’imperativo è portare i capitolini alla "bella" che si disputerà di nuovo lontano dalle mura amiche. "E’ stata una partita in cui abbiamo sempre subìto – racconta il dirigente biancoblu Fabio Lanci –, in un ambiente caldissimo, una bolgia. Abbiamo sbagliato tanti tiri che di solito entrano e il nostro uomo di punta, Lucio Delfino, non era al massimo. La Virtus al contrario, molto galvanizzata dal palazzetto sold-out e dalla straripante fisicità, ha avuto gioco facile e scavato subito un solco".

