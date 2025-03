Bramante Genga, il sogno è realtà. Inaugurate le aule multimediali

Si è tenuto ieri mattina il Labour day dell’istituto Bramante Genga di Pesaro, un momento dedicato a tutte le classi quinte dell’istituto per confrontarsi con il mondo del lavoro e dell’impresa. Un’occasione per la scuola per inaugurare anche le nuove aule multimediali, oggetto di un progetto di riqualificazione avviato dall’istituto circa quattro anni fa, che oggi si è potuto finalmente realizzare.

La giornata si è aperta con un incontro in aula magna con Marco Bentivogli, attivista ed ex leader dei metalmeccanici della Cisl, co-fondatore di Base Italia, nonché esperto di politiche di innovazione dell’industria e del lavoro e nella commissione per l’elaborazione di una strategia nazionale sull’intelligenza artificiale. Nel 2017 gli è stata assegnata una scorta, dopo reiterati attacchi e minacce di morte. "L’intelligenza artificiale ha un potere trasformativo gigantesco, quindi è bene diffondere consapevolezza tra i ragazzi che affronteranno il mondo del lavoro – ha detto Bentivogli introdotto dalla referente per l’Orientamento del Bramante Genga, Lorenza Rossini -. Il mondo del lavoro sta cambiando maggiormente con l’introduzione delle tecnologie emergenti ed è bene prepararsi ad utilizzare le potenzialità dell’intelligenza artificiale e contrastarne i rischi".

"Questi incontri sono fondamentali per i nostri ragazzi – dice la dirigente scolastica Cinzia Biagini – Non a caso il livello di attenzione è stato altissimo". E sull’inaugurazione delle aule multimediali aggiunge: "Si tratta di un risultato raggiunto con la collaborazione della Provincia di Pesaro e Urbino, per quanto riguarda la parte operativa, ma è la scuola che ha intercettato i fondi alluvione dalla Regione, tramite l’ufficio scolastico regionale, destinati poi a ripristinare la parte del tetto che era fonte di infiltrazioni che impedivano di utilizzare questi spazi per la didattica. Abbiamo anche avuto l’opportunità di arredare e comperare degli strumenti indispensabili per la sicurezza, grazie ai fondi del Pnnr. Stiamo parlando di risorse per 200mila euro per quanto riguarda la copertura, che sono stati poi implementati anche dalla ditta che ha realizzato il fotovoltaico sul tetto. Siamo quindi molto contenti perché oggi restituiamo questi spazi ai ragazzi. All’interno – conclude -oltre all’aula multimediale ci sono i laboratori di chimica e fisica".

Al Labour Day del Bramante Genga, a portare i saluti istituzionali, erano presenti anche il sindaco Andrea Biancani e l’assessora alla Città digitale e Attività economiche Francesca Frenquellucci.

Alice Muri