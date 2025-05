Bramante Genga, Open days al via. Proposti anche dei corsi serali

L’Itet Bramante Genga, tempo di open days, ma non solo. L’istituto propone nella sua offerta il corso serale Costruzione Ambiente e Territorio (ex geometra). I corsi serali svolgono un’importante funzione pubblica per chi non rinuncia ad imparare lungo l’arco della vita. Il corso Cat attivato dal Bramante Genga mette a disposizione di tutti coloro che desiderano riprendere gli studi e conseguire il diploma tecnico di geometra, la professionalità dei propri docenti, gli ambienti e gli strumenti didattici innovativi. Il corso è rivolto a lavoratori adulti e a giovani che abbiano compiuto almeno 16 anni.

E nei locali di via Nanterre 20, si svolgeranno poi i seguenti open days: martedì 13 Maggio 2025 dalle 17.00 alle 19.00 Sabato 17 2025 dalle 10.00 alle 12.00 Sabato 24 2025 dalle 10.00 alle 12.00 durante i quali i docenti referenti presenteranno il corso e saranno a disposizione dell’utenza per chiarimenti e delucidazioni. Per info segreteria@itbramantegenga.it orientamento_ingresso@itbramantegenga.it https://www.itbramantegenga.edu.it/ Tel: 0721454538