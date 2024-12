Bramante, gran bella serata. Recanati finisce al tappeto

Bramante Pesaro

74

Recanati

69

BRAMANTE: Crescenzi 3, Sgarzini 9, Ferretti ne, Ferri 17, Nicolini E. 6, Centis 12, Rinaldi 9, Stefani 18, Panzieri, Lanci ne. All. Nicolini M.

RECANATI: Marcone ne, Gurini 1, Clementoni 5, Andreani 8, Fontana 5, Semprini Cesari 4, Zomero 6, Sabbatini 3, Urbutis 12, Pozzetti 15, Crucianelli ne, Magrini 10. All. Di Chiara

Parziali: 17-20, 22-16, 16-19, 19-14. Progressivi: 17-20, 39-36, 55-55, 74-69. Usciti per 5 falli: Stefani (Pesaro); Urbutis (Recanati)

Vittoria importantissima e di grande carattere per il Bramante. Partita abbastanza frammentaria con tanti falli fischiati (51) da entrambe le parti. Il Bramante con l’assenza, anche stavolta, di Ricci, si compatta e reagisce da squadra vera alla sconfitta di Matelica mettendo in campo tanto cuore e portando a casa un match di grande prestigio. Un incontro molto equilibrato. Dove Pesaro è rimasta più lucida quando contava. Prova matura dei ragazzi di coach Nicolini. Il Bramante sta crescendo di partita in partita. Un gruppo che lotta e che suda.

Poco tempo per gioire, però, sabato si torna in campo a Porto Recanati.

b.t.

Nella foto: Ferri