Bramante Pesaro lotta ma Vigor Matelica vince garauno dei playoff

matelica

78

bramante

71

VIGOR : Arnaldo 5, Rolli 2, Panzini 15, Pali ne, Dieng 7, Morgillo 10, Mazzotti, Zanzottera 20, Riccio 17, Gaeta ne, Musci, Eliantonio 2.

BRAMANTE PESARO: Crescenzi 14, Ricci 8, Sgarzini 5, Ferretti ne, Ferri 5, Nicolini E., Centis 3, Rinaldi 7, Stefani 25, Panzieri 4, Lanci ne. All. Nicolini.

Parziali: 20-16, 20-24, 20-15, 18-16. Progressivi: 20-16, 40-40, 60-55, 78-71. Uscito per 5 falli: nessuno

Un Bramante tutto cuore non riesce nell’impresa di rovesciare il fattore campo ed espugnare il palas di Castelraimondo in garauno dei quarti di finale playoff per salire in B nazionale. Partita equilibrata malgrado la notevole differenza di tonnellaggio nel rettangolo di gioco, i ragazzi di coach Nicolini buttano sul terreno di gioco tutta la grinta e tutto il cuore, ma pochi giri a vuoto sono stati puniti dalla maggiore qualità del roster di Matelica. Nulla però è compromesso. Giovedì 15 maggio al PalaMegabox alle ore 21 si gioca garadue per cercare di riportare in parità la serie che sarà al meglio dei tre incontri. Non sarà facile, ma i biancoblu ci proveranno. In casa potranno contare sul sostegno dei tifosi locali.

b. t.