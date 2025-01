Bramante, sconfitta maturata nel finale. Vince Ozzano

Bramante 75 Ozzano 79

BRAMANTE: Crescenzi, Ricci 13, Sgarzini 8, Ferretti ne, Ferri 7, Nicolini E. 2, Centis 18, Rinaldi 10, Stefani 12, Panzieri 5, Lanci ne. All. Nicolini M.

OZZANO: Myers 5, Torreggiani, Zani ne, Ranitovic 26, Domenichelli ne, Ranuzzi 9, Tibs 6, Cortese 14, Balducci 5, Piazza 11, Baggi 3. All. Lolli.

Parziali: 23-18, 46-42, 67-60, 75-79.

Usciti per 5 falli: nessuno.

Il Bramante inizia il 2025 con una sconfitta maturata nel finale dove i ragazzi di coach Nicolini si sono inceppati dopo aver condotto l’incontro anche con 11 punti di vantaggio. "Purtroppo il finale questa volta non ci ha visto lucidi ed è arrivata una sconfitta. Tutti in palestra da martedì per preparare la difficile trasferta di sabato a Roseto". Così il dirigente Fabio Lanci.

E’ dunque stata una gara dai due volti per i biancoblu. I pesaresi infatti sono partiti in pompa magna, basta guardare il primo parziale (23-18).

Poi nel secondo è regnato l’equilibrio. Nella ripresa capitan Ferri e compagni provano a scappare (21-18) e vanno avanti anche di 11 punti. Quando sembra ormai fatta gli ospiti risalgono la china e con un parziale di 8-19 riacciuffano l’incontro, impattano e mettono la freccia. Peccato. La prima sfida del nuovo anno quindi non dice bene ai pesaresi che incassano una sconfitta. Per spuntarla non sono bastati i 18 punti di Centis. Bene anche Rinaldi 10 e Ricci 13. Dall’altra parte un superlarivo Ranitovic che alla fine ha messo a referto 26 punti.

b.t.