Bramante vuole vincere. Loreto affronta Civitanova

Siamo alla vigilia della fase finale del girone di ritorno del campionato di B Interregionale. Oggi e domani le tre squadre pesaresi affronteranno partite decisive. Il Bramante domani alle 18 dovrà evitare la terza sconfitta consecutiva sul campo del Teamo. Mentre il Loreto vorrà battere domenica alle 18 al PalMegabox il pericoloso Civitanova. Il Pisaurum invece dovrà piegare oggi alle 18 Il Cab Ancona per mantenersi fuori dalla lotta salvezza.

"Il Bramante viene da due sconfitte consecutive e ravvicinate, una nel derby col Loreto e l’altra in casa con l’Amatori Pescara. Due sconfitte – scrive il dirigente Fabio Lanci – che hanno sottolineato una fase di calo nel rendimento della squadra, specie nelle percentuali d’attacco. Con qualche infortunio ciò ha portato a questo momento negativo. Ora, bisogna comunque ribadire un concetto ben espresso fin dall’estate: ovvero l’obiettivo principe era il mantenimento della categoria e c’è da dire che il Bramante Basket è matematicamente salvo, risultato che può sembrare riduttivo visto il percorso fatto finora ma che, considerando le squadre previste ai nastri di partenza a fine settembre, era tutt’altro che scontato".

Alla luce quindi del percorso fin qui costruito, i biancoblu pesaresi si ritrovano attualmente nelle prime quattro posizioni in classifica con 4 punti di vantaggio sulle quinte a quattro giornate dal termine della prima fase. Il nuovo target ora è mantenere la posizione che consentirebbe al Bramante, in virtù dei 5 scontri diretti vinti con le altre tre compagnini dei primi posti, di arrivare al Play In Gold con 10 punti di bottino e subito incasellato al primo posto della classifica, che porta alla qualificazione playoff di 6 compagini su otto, le 4 del girone Marche-Abruzzo e 4 del girone Lazio-Campania.

"Per poter mantenere la posizione – conclude Fabio Lanci – coach Nicolini dovrà fare di tutto per rimettere in moto il motore inceppato della sua squadra cercando di portare a casa più punti possibili in queste ultime 4 gare, 3 esterne e solo una interna. Già da domani prossima in trasferta a Teramo, per poi proseguire in casa con l’ostico Roseto e finire con due trasferte consecutive a Pescara e per finire a Porto Recanati. Insomma il futuro della società di Villa Fastiggi è nelle proprie mani, vediamo fino a dove ci si potrà divertire".

b.t.