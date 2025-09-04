Bramanti e Bavaj a 4 mani per un omaggio a Rossini

La parrocchia della Pieve di Candelara in collaborazione con la Proloco organizza un concerto a 4 mani per Rossini (Pieve di Candelara, oggi ore 21.15, ingresso libero) con l’esecuzione delle più belle ouvertures del compositore pesarese nelle trascrizioni per pianoforte a 4 mani. I pianisti Lorenzo Bavaj e Ludovico Bramanti proporranno le sinfonie tratte da Tancredi, L’Italiana in Algeri, Il barbiere di Siviglia, La gazza ladra, Semiramide, Guglielmo Tell. Il concerto è promosso in occasione della festa di santa Eurosia, vergine martirizzata in Spagna in epoca altomedievale, che si tiene anche nella Pieve di santo Stefano a Candelara, dove è custodita una reliquia della santa. Lorenzo Bavaj si è diplomato in pianoforte al Conservatorio Rossini a diciotto anni con il massimo dei voti, la lode e la menzione speciale dopo aver terminato gli studi classici. Si è esibito nei più importanti centri musicali italiani ed all’estero esibendosi come solista, con l’orchestra e in formazioni da camera. Ha collaborato con importanti strumentisti e cantanti e dal 1989 ha accompagnato il tenore catalano Josè Carreras in più di 500 recitals in tutto il mondo. Ha insegnato pianoforte al Conservatorio di Pesaro. Ludovico Bramanti ha compiuto studi umanistici e musicali, diplomandosi in pianoforte con lode al Conservatorio di Ferrara. Ha svolto attività concertistica, solistica e cameristica in Italia e all’estero. Ha lavorato dal 1995 al 2014 al Rof ricoprendo fra l’altro l’incarico di coordinatore artistico. E’ stato nel cda di Rof e Fondazione Rossini. Dal 2007 ha insegnato al Conservatorio di Pesaro, di cui è stato direttore per 2 mandati.

Maria Rita Tonti